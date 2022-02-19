Донецк, 19 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию в республике. Об этом он заявил в специальном видеообращении, распространённом властями ДНР сегодня, 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

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По словам Пушилина, вооруженные силы ДНР предотвратили ряд террористических актов, которые готовили украинские диверсанты на территории республики. При этом украинские вооруженные формирования продолжают интенсивные обстрелы населенных пунктов ДНР.

«Народная милиция сдерживает противника ответным огнем», — подчеркнул Пушилин.

Вечером 18 февраля начался централизованный вывоз граждан ДНР в Российскую Федерацию.

Пушилин уверен, что как бы ни развивались события — Народная милиция ДНР сможет сдержать агрессию Киева. Но при этом необходимо объединить все усилия, подчеркнул глава ДНР.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добъемся необходимой нам, желанной всеми победы», — сказал Пушилин.