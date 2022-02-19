Москва, 19 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева, ранее ставшая чемпионкой Олимпийских игр (ОИ) в Пекине в командном турнире, будет представлена к государственным наградам, также как и другие победители и призеры Игр. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

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«К госнаградам будут представлены все победители и призеры Игр. Валиева является победительницей командного турнира», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Отметим, 15-летняя Камила Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе и является действующей чемпионкой России и Европы. Ранее на Олимпиаде ее заподозрили в употреблении допинга, однако затем разрешили выступать на Играх.