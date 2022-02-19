Вашингтон, 19 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. НАТО повысило боеготовность военнослужащих — из-за «кризиса с РФ» и опасений по поводу возможного обострения на границе с Украиной, передает DPA со ссылкой на близкий к альянсу источник. Речь идет о силах быстрого реагирования. Тысячи солдат должны быть готовы к передислокации в район конфликта не в течение 30 дней (как ранее), а за неделю. NRF состоят из наземных, морских и воздушных частей, и сил спецназначения, они предназначены для оказания оперативной поддержки операциям НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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В декабре 2021 г. Die Welt сообщала, что на фоне передвижения войск РФ возле границы с Украиной альянс повысил боеготовность сил общей численностью 40 тыс. военнослужащих.