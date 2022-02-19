Пекин, 19 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятных погодных условий соревнования смешанных команд по горнолыжному спорту параллельном слаломе на Олимпийских играх в Пекине были перенесены. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

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При этом, по информации Олимпийского комитета России, соревнования смешанных команд горнолыжников пройдут 20 февраля.

Отметим, соревнования 1/8 финала должны были пройти 19 февраля и начаться в 07:00 мск, однако их перенесли из-за сильного ветра. Сборная России поспорит за выход в четвертьфинал с командой Италии.