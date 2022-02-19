Вашингтон, 19 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в марте 2020 г. в США из-за пандемии, продлен президентом Джо Байденом, передает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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13 марта 2020 г. предыдущий президент Дональд Трамп «объявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией COVID-19». В феврале 2021 г. Байден уже продлевал положение.

Пандемия всё еще представляет собой угрозу «для здоровья общественности и безопасности страны». Поэтому режим ЧС должен сохраняться и после 1 марта 2022 г., отмечается в сообщении.

Всего в США выявлено более 78,3 млн случаев заражения, умерших — более 933,7 тыс.