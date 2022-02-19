Пекин, 19 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Решение о сокращении дистанции лыжного марафона среди мужчин с 50 до 30 км из-за непогоды приняли организаторы Олимпийских игр в Пекине. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Mil.ru Лыжная гонка

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Также изменено время начала мужского лыжного масс-старта, который должен был стартовать в 09:00 мск, а теперь начнется в 10:00 мск.

В составе сборной России в мужском лыжном марафоне примут участие Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Отметим, ранее мужская сборная России по лыжным гонкам стала второй в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.