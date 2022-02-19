Москва, 19 февраля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Комбинация назальной вакцины от коронавируса с вакциной «Спутник V» будет желательна, если в результате клинических испытаний выяснится, что эффективность назального препарата недостаточна. Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

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Как пояснил специалист, в случае, если в результате полученных статистических данных подтвердится 100% эффективность назальной вакцины от коронавируса, то её можно будет использовать и без «Спутника V». Если же назальная вакцина покажет эффективность 70−80%, то её будут применять в паре со «Спутником V».

Напомним, клинические испытания назальной вакцины от коронавируса стартовали в середине октября 2021 года. Как сообщил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов, назальная вакцина от коронавируса безболезненна и у неё минимум побочных эффектов. Её главная задача — создавать дополнительный барьер для вируса в верхних дыхательных путях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центр имени Гамалеи разработал тест на иммунитет после назальной вакцины от коронавируса.