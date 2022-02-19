Донецк, 19 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщили об обстрелах со стороны ВСУ.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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В ДНР сообщили, что обстрелам подверглись н.п. шахта им. Гагарина и Васильевка. Васильевская насосная станция повреждена, населенный пункт — казался обесточен. Докучаевск обстреливали 5 раз за ночь. Украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями вооружения.

В ЛНР сообщили, что за минувшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня. ВСУ вели огонь по территории республики, используя арторудия калибром 122 мм, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов. Обстрел велся в направлении поселков Металлист, Славяносербск, Первомайска.