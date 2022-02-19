Москва, 19 февраля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации размещения прибывающих туда беженцев из ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Он добавил, что президент РФ дал такое поручение после соответствующего обращения губернатора Ростовской области Василия Голубева, который попросил оказать экстренную помощь региону по линии федерального центра в связи с непредвиденным наплывом беженцев из Донбасса.

Также президент РФ поручил федправительству срочно обеспечить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу выплату в размере 10 тыс. рублей.

По данным Пескова, в задачи МЧС РФ входит создание условий для размещения беженцев, обеспечение питанием и всем необходимым, включая медпомощь.