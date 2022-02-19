Донецк, 19 февраля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Насосная станция в населённом пункте Васильева на территории Донецкой народной республики (ДНР) была повреждена при обстреле со стороны украинских боевиков, сам населённый пункт обесточен. Об этом 19 февраля сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Уточняется, что в результате обстрела украинскими военнослужащими произошло возгорание трансформатора №2. Насосная станция первого подъёма Южнодонбасского водопровода была остановлена, населённый пункт Васильевка остался без энергоснабжения. В связи с остановкой насосной станции на резервную подачу воды была переведена донецкая фильтровальная станция.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими боевиками населённого пункта Васильевка в ДНР. Со стороны ВСУ были выпущены четыре мины калибром 82 мм.