Москва, 19 февраля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Вашингтон пытается оказать давление на Москву и обесценить предложения по гарантиям безопасности, утверждая об ответственности РФ за эскалацию на Украине. Об этом отмечается в сообщении на странице посольства РФ в Вашингтоне в Facebook.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Россия не раз заявляла об отсутствии каких-либо планов агрессии «против братского украинского народа», отметил посол РФ Анатолий Антонов.

«Утверждения об ответственности РФ за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения РФ по гарантиям безопасности», — добавил он и подчеркнул, что готовность РФ принять у себя мирных жителей Донбасса «воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения».

Также Антонов отреагировал на заявление Вашингтона о том, что эвакуация жителей ДНР и ЛНР — предлог для наступления на Украину. Дипломат назвал это «очередным витком американской дезинформации» и предложил авторам таких заявлений лично посетить Донбасс, чтобы узнать о трагических последствиях военной помощи, которую США и их союзники оказывают Украине.