Куала-Лумпур, , 07:16 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 27 808 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По ее данным, 27 689 случаев связаны с локальным распространением инфекции, остальные заболевшие прибыли в королевство из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных на малайзийской территории случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 3 166 023. Также за минувшие сутки в стране скончались 36 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии жертвами осложнений COVID-19 стали 32 276 человек.

В настоящее время в стране числится 233 065 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 235 пациентов находятся в палатах реанимации в тяжелом состоянии, из них 132 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К 19 февраля в Малайзии полностью прошли вакцинацию против COVID-19 78,8% населения.