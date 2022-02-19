Тегеран, 19 февраля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. 18 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 134 607, причем 187 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 187 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 134 607 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 19 317 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2566 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 427 388 пациентов из общего числа 6 913 427 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 3842 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 61 949 008 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 988 930 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.