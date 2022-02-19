Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Перечень регионов России, готовых принять эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, поручил создать врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе совещания в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев», — говорится в сообщении.

Также Чуприян поручил создать на каждом пункте временного размещения бригады, которые будут отвечать за предоставления выплат перемещенным жителям ДНР и ЛНР. В ведомстве добавили, что к настоящему времени в России созданы шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пропускных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в России проверят на наличие коронавирусной инфекции. По ее словам, беженцев будут тестировать непосредственно на пунктах временного размещения, а не при въезде на российскую территорию.