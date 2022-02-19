Москва, 19 февраля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В общей сложности 15 пунктов контрольно-пропускных пункта действуют в Ростовской области на границе с Донбассом, 19 февраля сообщили пресс-службе в МЧС России.

Марина Каширская ИА REGNUM На КПП

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В ведомстве уточнили, что речь идет шести автомобильных, двух железнодорожных и семи пешеходных КПП.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля глава МЧС Луганской Народной Республики Евгений Кацавалов заявил, что с территории республики самостоятельно выехали в Россию более 25 тысяч человек.