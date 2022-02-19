Веллингтон, , 05:30 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 1901 случай локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По ее данным, 1240 зараженных выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных инфицированных выявили в близлежащих населенных пунктах, а также в других регионах страны. Кроме того, 14 носителей SARS-CoV-2 прибыли в Новую Зеландию из-за границы.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние всех оценивается как стабильное, перевод в палаты интенсивной терапии не потребовался. Отмечается, что с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 28 360 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.