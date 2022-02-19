Вашингтон, 19 февраля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Коронавирусом SARS-CoV-2 заразились главный санитарный врач США Вивек Мурти и его семья. Об этом чиновник написал 18 февраля на своей странице в Twitter.

Hhs.gov Вивек Мурти

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По словам Мурти, коронавирусная инфекция подтверждена также у его супруги и пятилетнего сына. Чиновник отметил, что он и жена имеют легкие симптомы COVID-19. Врач также отметил важность вакцинации в защите жизни здоровья американских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля у президента Швейцарии Иньяцио Кассиса выявили заражение коронавирусом. После этого глава государства ушел на самоизоляцию.