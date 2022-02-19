Вашингтон, 19 февраля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Утверждения о том, что Россия якобы планирует «напасть» на Украину, не являются блефом. Об этом 18 февраля заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

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По его мнению, РФ разместила на своей территории такое количество войск, которое можно использовать «для успешного вторжения». Остин утверждает, что американская разведка обнаружила возле российско-украинской границы вооружения, средства логистической и медицинской поддержки, а также военную авиацию.

Глава Пенатона считает, что «нападение» может быть совершено «в короткие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что РФ в предстоящие дни якобы попытается «атаковать» Украину, и у США «есть основания», чтобы так считать.

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