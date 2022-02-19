Сеул, , 04:44 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 102 211 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Из них 102 072 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в стране выявляют свыше 100 тыс. инфицированных ежесуточно, что является рекордным для Южной Кореи показателем. При этом в республике на протяжении прошедших двух недель фиксируются рекордные показатели по заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее превысило 1,85 млн и достигло 1 858 009. Также за минувшие сутки в стране скончался 71 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 7 354 человека.