Вашингтон, 19 февраля 2022, 04:29 — REGNUM Президент США Джо Байден вновь продлил на год действие в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого его предшественником из-за распространения коронавируса в марте 2020 года. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.
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Впервые по этой причине режим ЧС 13 марта 2020 года объявил президент США Дональд Трамп. Байден первый раз продлил его действие в феврале 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ведущий американский эксперт по инфекциям Энтони Фаучи заявил, что Соединённым Штатам пора возвращаться к нормальной жизни, несмотря на риск заражений коронавирусом.
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