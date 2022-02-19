Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), прибывающие в Ростовскую область, будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию не на границе, а по месту проживания. Об этом 19 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания в Ростове-на-Дону.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Попова пояснила, что тестировать беженцев на границе не представляется возможным. Всех прибывших на территорию Ростовской области будут тестировать по месту проживания. Тесты будут доставлены в течение двух дней, чтобы к моменту, когда люди начнут разъезжаться, стало понятно, кому нужно будет задержаться для прохождения карантина.

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в ДНР и ЛНР гораздо тяжелее, чем в России. Также Попова отметила, что необходим учёт прибывающих беременных женщин, инвалидов и грудных детей, в связи с тем, что им требуются особые условия пребывания и ухода.

Кроме того, Попова уточнила, что в Ростовской области достаточно запасов вакцины от коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора, если у беженцев появится желание привиться от COVID-19, «это будет обеспечено мгновенно».

Ранее ИА REGNUM сообщало о размещении беженцев из ДНР и ЛНР в пансионатах на территории Ростовской области.