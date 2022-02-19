Донецк, 19 февраля, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Зайцево Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

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«Зайцево (южное): выпущено восемь мин калибром 120 мм», — заявили в центре.

В организации добавили, что позднее украинские каратели выпустили еще семь мин по населенному пункту. Всего, отмечают в ДНР, украинские боевики с 18 февраля выпустили по республики более 300 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР сообщили об обстреле украинскими боевиками поселка Докучаевск. По их данным, из автоматического гранатомета ВСУ выпустили не менее 40 гранат по населенному пункту.