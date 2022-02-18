Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Эвакуация жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Ростовскую область проходит при участии более 400 спасателей и 150 единиц техники. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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В настоящее время в связи с эвакуацией жителей ДНР и ЛНР региональное глав управление ведомства приведено в режим повышенной готовности. Всего на российско-украинской границе было организовано шесть автомобильных пунктов пропуска. Для организации их работы организованы оперативные группы, в которые вошли специалисты МЧС России, Роспотребнадзора и Минздрава.

В настоящее время специалистами Донского спасательного центра начато развёртывание городков жизнеобеспечения для беженцев из ДНР и ЛНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МЧС ДНР из Республики в Россию уже эвакуированы более трёх тысяч человек. В России для прибывающих людей организовано горячее питание и дежурство медиков.