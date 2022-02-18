Москва, 19 февраля, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в своем выступлении по ситуации вокруг Украины дал абсолютно противоположную картину происходящего, отметил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в своем канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"Байден дает абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины», — написал он.

Слуцкий добавил, что рассуждения главы американского Белого дома о якобы планах России по вторжению звучат нелепо на фоне постоянных обстрелов жилых районов ДНР и ЛНР со стороны украинских карателей. Он подчеркнул, что для жителей Донбасса Байден должен казаться неким персонажем из Зазеркалья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что военные ДНР и ЛНР якобы нарушают режим прекращения огня и обстреливают украинскую территорию. В то же время в Донецке заявили, что украинские боевики выпустили не менее 40 гранат по поселку Докучаевск. Также сообщалось о взрывах и в других районах ДНР и ЛНР.