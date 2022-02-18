Вашингтон, 19 февраля, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Россия в предстоящие дни якобы попытается атаковать Украину, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе брифинга 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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По его словам, у Вашингтона «есть причины», чтобы так считать. Байден утверждает, что российские войска «выберут для атаки» украинскую столицу Киев.

Американский лидер также выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин будто бы уже принял соответствующее решение. Вместе с тем он отметил, что США будут продолжать диалог с Москвой пока Россия не применит военную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Джо Байден оценил как «очень высокую» угрозу «вторжения России» на Украину и допустил, что это может произойти «в ближайшие дни». 18 февраля глава Белого дома провел телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с лидерами ряда стран НАТО, а также с руководством ЕС и Североатлантического альянса.