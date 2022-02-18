Рим, 19 февраля, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Италии Марио Драги провести встречу, заявил Драги на пресс-конференции в пятницу, 18 февраля.

INSM Марио Драги

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Обсудить предполагается «кризис на Украине».

Драги отметил, что считает важным сохранять единство позиций стран НАТО и при этом сохранять диалог. «Я хотел бы усадить все стороны за стол переговоров», — сказал он.