Рим, , 23:49 — REGNUM Правительство Италии выделит 15 млн евро на создание фонда поддержки семей медиков, погибших во время эпидемии коронавируса, заявил в пятницу, 18 февраля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Ранее эта инициатива профсоюза врачей была отклонена сенатом страны, что вызвало резкую критику со стороны медиков. Они обвинили власти страны в неблагодарности.

По данным на 18 февраля, в Италии умерли 152 596 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 314 (днем ранее — на 320). Число подтвержденных носителей выросло на 53 662 (днем ранее — на 57 890). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 377 098 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены 1 404 122 человека (на 34 086 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,9 миллиона человек (более 81,3% граждан страны).