Рим, 18 февраля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Правительство Италии выделит 15 млн евро на создание фонда поддержки семей медиков, погибших во время эпидемии коронавируса, заявил в пятницу, 18 февраля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее эта инициатива профсоюза врачей была отклонена сенатом страны, что вызвало резкую критику со стороны медиков. Они обвинили власти страны в неблагодарности.

По данным на18 февраля, в Италии умерли152 596человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на314(днем ранее — на320). Число подтвержденных носителей выросло на53 662(днем ранее — на57 890). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 377 098 — более 20% населения страны. В настоящее время заражены1 404 122человека (на34 086 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,9 миллионачеловек (более 81,3% граждан страны).