Рим, 18 февраля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Евросоюз ожидает наплыв беженцев с Украины«в случае вторжения России«, заявил в пятницу, 18 февраля, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

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Разброс возможного количества беженцев он оценил очень широко — «от двадцати тысяч до более чем миллиона человек».

Кроме того, в настоящее время на Украине находятся около 20 тысяч граждан ЕС, и им может потребоваться помощь «в случае вторжения», добавил Шинас.