Вашингтон, 18 февраля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Российские власти, вероятно, стоят за кибератакой на Украине, которая произошла в начале недели, сообщила 18 февраля журналистам заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Энн Нюбергер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Нюбергер «Мы считаем, что российские власти несут ответственность за масштабные атаки на украинские банки на этой неделе».

Она добавила, что её аппарат располагает техническими данными, которые связывают «инфраструктуру ГРУ с большим объёмом данных, передававшихся на IP-адреса и домены на Украине».

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Напомним, на Украине ряд сайтов государственного значения, в том числе минобороны, 15 февраля подвергся DDoS-атаке.