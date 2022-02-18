Женева, Швейцария, 18 февраля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 1 963 747 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 413 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 18 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 418 650 474 носителя вируса, подтверждено 5 856 224 случая смерти от заболевания.

Днём ранее ВОЗ сообщала о 2 023 138 выявленных инфицированных и 10 994 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.