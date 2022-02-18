Архангельск, 18 февраля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Архангельская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

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«Наш президент заявил о поддержке беженцев из этих республик. Коллеги в Ростовской области, в Крыму, территориально наиболее близко расположенных к Донецкой и Луганской республикам, уже сейчас готовятся принять оттуда людей […] Мы готовы, сейчас оцениваем возможности, сколько людей мы способны разместить», — написал Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности разместить беженцев заявил глава Мурманской области.