Мурманск, , 22:56 — REGNUM Мурманская область готова принять беженцев ЛНР и ДНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, после призыва властей ДНР и ЛНР к своим согражданам временно выехать в Ростовскую область из-за угрозы ударов со стороны ВСУ в республиках началась эвакуация.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поручил обеспечить беженцам выплаты по десять тысяч рублей.