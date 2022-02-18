Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. В Ростовской области развернут до 10 тыс. мест для мирных граждан Донбасса, вынужденных покинуть Донецкую и Луганскую народные республики из-за обострения ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 февраля.

Беженцы

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

Пункты временного размещения женщин, детей и пожилых людей организуют на базе имеющихся в Ростовской области оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, рассчитанных на 3274 мест. В ближайшие часы количество мест для размещения планируется увеличить до 10 тысяч.

«В дальнейшем увеличение количества мест размещения прибывающих граждан будет осуществляться с учетом развития ситуации. В местах размещения организовано питание и медицинское обслуживание», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области введён режим повышенной готовности.

Напомним, что в июне 2014 года в Ростовской области было объявлено чрезвычайное положение. Режим ЧС стал вынужденной мерой, так как регион принял большой поток беженцев из Донбасса. Временные переселенцы тогда нашли приют у родных и близких, в палаточных лагерях, а также в стационарных пунктах размещения. Действующий режим позволял в случае необходимости принять максимальное число граждан Украины и оказать им необходимую помощь.