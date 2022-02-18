Луганск, 18 февраля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Районы ряда населённых пунктов ЛНР подверглись вечером 18 февраля обстрелу со стороны украинских боевиков, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел из миномета

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Так, в 20:25 мск ВСУ атаковали район Золотого-5 из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9), в 21:05 мск — район Санжаровки, применив миномёт калибра 120 мм. В 21:25 мск украинские боевики обстреляли из СПГ-9 район Зелёной Рощи.

Добавим, что в 18:10 мск ВСУ обстреляли район Калиновки из артиллерийского орудия калибра 122 мм, в 18:20 мск — район села Желобок из миномёта калибра 120 мм и в 19:50 — район Золотого-5 из СПГ-9.