Скопье, 18 февраля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В Северной Македонии 18 февраля в результате обследования 2808 образцов выявили 905 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 1565 случаев выздоровления.

Ali Eminov Национальный стадион имени Филиппа II. Скопье

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По последним данным, за сутки в стране скончались 10 пациентов с COVID-19. За этот же период было зарегистрировано восемь произошедших ранее летальных исходов.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 291 820 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8869, 274 808 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 8143 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.