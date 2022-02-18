Тирана, , 22:07 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2651 человека выявили 303 новых случая заражения коронавирусом. Скончался в стране один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 1066. Об этом сообщило вечером 18 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Строящаяся большая мечеть в Тиране Bjørn Christian Tørrissen

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 269 904 случая заражения коронавирусом, 261 065 человек излечились, скончались 3433 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находится 89 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5406, это число в Албании, как и в соседних странах, снижается весь февраль, при этом около трети выявленных активных заражений — 1845 — приходится на Тирану.

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