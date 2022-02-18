Москва, 18 февраля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Главная цель вооружённой агрессии Украины против ЛДНР состоит в том, чтобы обеспечить монополию США на энергетическом рынке Евросоюза. Об этом 18 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Конечно война нужна США. Главная цель — захватить энергетический рынок Европы. И здесь Джо Байдену нет дела до жертв, страданий, интересов Европы. Он реализует плановые задачи американского истеблишмента: экономическое господство, отрезание России от поставок энергоресурсов в Европу и монополизация европейского энергетического рынка американскими компаниями», — сказал Коротченко.

Поэтому, в случае масштабной агрессии Украины в Донбассе, России нельзя будет ограничиваться полумерами — ответ Москвы должен быть решительным и с далеко идущими последствиями, отметил эксперт.