Кейптаун, 18 февраля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Правительство ЮАР заявило, что не планирует приобретать молнупиравир, препарат от COVID-19 фармацевтической компании MSD, из-за его стоимости, несмотря одобрение лекарства регулятором здравоохранения страны SAHPRA. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

ЮАР

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Регулятор сообщил, что молнупиравир показан для лечения совершеннолетних пациентов. Однако заместитель министра здравоохранения ЮАР Николас Крисп подчеркнул, что национальный комитет по составлению перечня основных лекарственных средств назвал экономически неэффективным закупку препарата MSD. При этом частный сектор может закупать все препараты получившие одобрение регулятора.

«Мы не планируем закупать молнупиравир», — отметил Крисп, добавив, что консультативному комитету еще предстоит произвести оценку противоковидного лекарственного средства Paxlovid компании Pfizer. Американский производитель лекарств уже подал заявку на получение разрешения на использование Paxlovid в ЮАР.