Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. С 19 февраля полиция Ростовской области переходит на усиленный вариант несения службы. Это связано с ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Стражи порядка будут патрулировать улицы Ростова-на-Дону и населённых пунктов, граничащих с Донбассом, пишет телеграм-канал Don Mash. К несению службы привлекут и тех, у кого в эти дни ожидается выходной.

ИА REGNUM сообщало, что в Неклиновском районе временный лагерь для мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик возводят сотрудники МЧС. Таможенные посты в Ростовской области продолжают работу в штатном режиме, но к росту пассажиропотока готовы.

Официального подтверждения какой-либо информации по вопросу размещения беженцев из Донбасса со стороны правительства Ростовской области по-прежнему нет.