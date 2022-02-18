Москва, 18 февраля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Фактически в эти минуты в Донбассе происходит первый этап военной агрессии Украины. Об этом 18 февраля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

«К сожалению маховик войны уже запущен. Идёт первая стадия: наряду с обстрелами это информационная операция, которая призвана подготовить мировое общественное мнение к тому, что Россия — это агрессор и она начала вторжение на Украину, как об этом Джо Байден и предупреждал», — сказал Коротченко.

Эксперт с сожалением констатировал, что поменять подобное восприятие России, скорее всего, будет нельзя — слишком изощрённую пропагандистскую кампания сумел осуществить Запад с целью дискредитации Москвы.