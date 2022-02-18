Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Первые в Ростовской области временные пункты размещения детей, женщины и пожилых людей, прибывающих из Донбасса, будут расположены в Неклиновском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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Возводят конструкции сотрудники МЧС, пишет телеграм-канал Baza. По некоторым данным, мирные жители Донецкой и Луганской народных республик уже начали прибывать в Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что таможенные посты на границе Донецкой и Луганской народных республик в Ростовской области продолжают работу в штатном режиме, но к росту пассажиропотока готовы.

Официального подтверждения какой-либо информации по вопросу размещения беженцев из Донбасса со стороны правительства Ростовской области пока не поступало.