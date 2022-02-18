Москва, 18 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Эвакуация детей из Донецкой Народной Республики (ДНР) связана с ростом интенсивности обстрелов со стороны Украины. Об этом 18 февраля заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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По его словам, власти народной республики в первую очередь намерены эвакуировать в Россию воспитанников детских домов и интернатов, а также недееспособных граждан — стариков, которые не могут сами за собой ухаживать.

«Мы ради детей и воевали. Мы хотим, чтобы наши дети жили нормально. Поэтому было принято решение осуществить эвакуацию в Российскую Федерацию», — сказал Басурин.