Берлин, 18 февраля, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Полиция Дортмунда утром 18 февраля провела обыски в двух квартирах, в том числе у сторонника одной из правоцентристских партий, в рамках дела о распространении поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает немецкое агентство Tagesschau.

Gil Megidish Полиция. Германия

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В полиции заявили, что целью проведения операции было «устранение потенциальной угрозы для жизни и здоровья населения в период пандемии COVID-19».

Согласно распространённой информации, в одной из квартир правоохранители обнаружили техническое устройство, которое подлежит экспертизе. В другой квартире были обнаружены справки о якобы сделанных прививках.