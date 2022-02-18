В Германии за сутки выявлено 220 тысяч новых случаев COVID-19
Берлин, 18 февраля, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки выявлено 220 048 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 264 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 18 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает снижаться и в настоящее время составляет 1371,7 случая на 100 000 человек.
Напомним, днём ранее RKI сообщал о 235 626 выявленных инфицированных и 261 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.