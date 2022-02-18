Берлин, 18 февраля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Подведомственный министерству здравоохранения ФРГ Институт Роберта Коха (RKI) призвал уделить особое внимание работе с уязвимыми группами населения на фоне начавшегося ослабления антиковидных мер в стране. Об этом сообщает 18 февраля немецкое издание Spiegel.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

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Согласно еженедельному отчету RKI, заболеваемость COVID-19 в домах престарелых за последнюю неделю вновь возросла. В настоящее время органами здравоохранения зарегистрировано 414 случаев заболевания в этих учреждениях.

В связи с этим в институте подчеркнули, что полная вакцинопрофилактика, экспресс-тестирование, а также соблюдением гигиенических и защитных мер по-прежнему имеют большое значение, особенно при контактах с людьми из группы риска.

Ранее федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что пик заражений штаммом «Омикрон» в Германии пройден. В еженедельном отчете RKI указывается, что на пике в стране фиксировалось свыше миллиона новых случаев заражения за неделю.