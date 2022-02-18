Стокгольм, 18 февраля, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 84. Эта информация была опубликована 18 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 16 852 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 422 856 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4296 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 7 798 800 человек старше 12 лет (86,7%), вторую — 7 566 261 (84,1%). 4 768 427 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (57,7%).