Стокгольм, , 19:49 — REGNUM В течение последней волны пандемии коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон», в Швеции заметно увеличилось количество детей, находящихся на лечении в больницах с COVID-19. Об этом 18 февраля написала газета Dagens Nyheter.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно статистике Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, за последнюю неделю января c COVID-19 в больницы поступили 187 инфицированных детей в возрасте до девяти лет. Это можно сравнить с 32 детьми в течение 52-й недели 2021 года, 74 детьми в течение первой недели 2022 года. Отмечается, что статистические данные по более поздним неделям у журналистов отсутствуют.

Во время предыдущих волн распространения коронавируса число детей в указанной возрастной группе в Швеции не превышало 32. В то же время отмечается, что около половины детей получают помощь медиков в связи с другими заболеваниями, а COVID-19 у них обнаружился в результате прохождения тестирования.