Сан-Франциско, США, 18 февраля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Участники 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» должны будут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 и минимум два отрицательных результата теста, сообщает Reuters.

«Оскар»

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Ведущие церемонии и выступающие актеры также должны пройти тест, но им не придется предъявлять доказательства прохождения вакцинации.

Мероприятие состоится 27 марта в театре Долби в Голливуде.

Номинантов и их сопровождающих, находящихся в нижних секциях театра, не обяжут носить маски, так как между сиденьями будет большое расстояние. Всего на церемонию будут приглашены 2500 человек при том, что театр Долби вмещает 3317 человек.

Напомним, что в 2022 году возможность провести престижную церемонию предоставили Реджине Холл, Эми Шумер и Ванде Сайкс. Впервые в истории «Оскара» все трое ведущих являются женщинами.