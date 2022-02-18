Вашингтон, 18 февраля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Новый комиссар Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США Роберт Калифф пообещал поставить в приоритет борьбу с дезинформацией, сообщает Reuters.

Apitv.moscow Дезинформация

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Калифф заявил, что дезинформация представляет значительную угрозу здоровью населения, и именно на борьбе с ней будут сосредоточена деятельность управления.

Комиссар, который был приведен к присяге 17 февраля, не уточнил, с какой именно дезинформацией должно бороться FDA.

Агентство отмечает, что миллионы американцев по-прежнему отказываются от вакцинации от COVID-19, а многие консервативные СМИ и республиканцы сомневаются в эффективности вакцины.

Напомним, что ранее некоторые сенаторы заявили, что Калифф непригоден для данной должности из-за его связей с фармацевтической промышленностью, а также взглядов на контроль рождаемости.

70-летний кардиолог во второй раз станет главой FDA. Голосование по его кандидатуре прошло в момент, когда американский регулятор обсуждает вакцины и методы лечения COVID-19.